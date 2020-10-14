شكرا لمتابعة خبر عن بدء تسجيل المرحلة الثانية من عودة العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء تسجيل المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق اعتمرنا التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة لاستيعابية. أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء تسجيل المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق اعتمرنا التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة لاستيعابية.

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