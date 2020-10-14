بالفيديو.. بدء تجربة مقطورات المترو بشرق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأت مرحلة تجربة مقطورات المترو في شرق الرياض بمحطة غرناطة. بدأت مرحلة تجربة مقطورات المترو في شرق الرياض بمحطة غرناطة. ورصد أحد المواطنين مقطورات المترو وهي تسير في شرق الرياض. وأظهر المواطن، في مقطع فيديو، ملامح مقطورات المترو، مؤكداً أنها بدأت في العمل.

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