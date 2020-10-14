شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل قديم لأول آذان يُبث من المسجد النبوي على الهواء مباشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثّق تسجيل قديم، أول أذان يُبث من المسجد النبوي الشريف على الهواء مباشرةً عام ١٣٧٣ هـ. وثّق تسجيل قديم، أول أذان يُبث من المسجد النبوي الشريف على الهواء مباشرةً عام ١٣٧٣ هـ. ورفع الآذان، المؤذن الشيخ عبدالعزيز بخاري وكان عمره حينها (١٨) عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل قديم لأول آذان يُبث من المسجد النبوي على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.