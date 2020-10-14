شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبراء يوجهون نصيحة هامة للتعامل مع ملصقات سداد الديون بالشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات تدعي سداد القروض والديون على الصرافات والأعمدة مما يسبب تلوث المشهد الحضاري بخلاف وقوع المواطن ضحية لعملية نصب محتملة . انتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات تدعي سداد القروض والديون على الصرافات والأعمدة مما يسبب تلوث المشهد الحضاري بخلاف وقوع المواطن ضحية لعملية نصب محتملة . ودعا الخبراء إلى أهمية التبيليغ الفوري مع هذه الملصقات لمتابعة أصابها والكشف عن حقيقة عملهم وعدم الإنسياق ورائهم مما يضر بالإقتصاد الوطني , وأشاروا أن الآلية الهامة لمواجهة تلك الملصقات هي التبيليغ من خلال إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " ، أو وزارة التجارة أو حتى تطبيق " كلنا أمن " لأن هذه الإعلانات تسبب غالياً النصب والإحتيال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خبراء يوجهون نصيحة هامة للتعامل مع ملصقات سداد الديون بالشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.