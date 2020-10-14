شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تقدم تخفيضات للعسكريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تقدم تخفيضات للعسكرين. أكدت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تقدم تخفيضات للعسكرين. وأوضحت الشركة أن قيمة هذه التخفيضات تختلف بحسب جهات العمل. ودعت الشركة الراغبين في الاستفادة من هذه التخفيضات مراجعة جعة عملهم قبل زيارة فروع الشركة.

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