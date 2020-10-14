خلال جلسته الـ63.. «الشورى» يطالب «وزارة التعليم» بـ7 إجراءات

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية، ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلًا عن المقررات المعتمدة.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وحول التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ، قال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على وزارة التعليم تطوير التعليم عن بُعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكامليًّا مع التعليم الاعتيادي».

وتابع: «على وزارة التعليم إعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية»، كما طالب الشورى وزارة التعليم بتنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية.

وأضاف الشورى: «على وزارة التعليم معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلًا من المقررات المعتمدة».



وطالب الشورى وزارة التعليم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها، وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية.

وقال الشورى أيضًا: «على وزارة التعليم إجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة»، كما طالب وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها.

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