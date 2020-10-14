فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل

تم بترها بمنشار كهربائي في بيشة
حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة إنجازًا متميزًا تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.
وأوضحت «صحة بيشة» أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم نظرًا إلى وجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى.
وجرى تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جراحي قسم العظام؛ حيث أدخل المصاب قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.
يُذكَر أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حاليًّا بصحة جيدة، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.
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