شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تُشيد بدور المملكة في إنقاذ النازحين باليمن

ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جان نيكولا بيوز، عن شكره وتقديره المملكة العربية السعودية، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الدعم السخي الذي قدمته للاجئين والنازحين في الداخل اليمني وخارجه.
وقال بيوز، في رسالة وجَّهها إلى المركز: «إنه مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) جاء تبرع المركز الأخير كبادرة غير مستغربة أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح، إضافة إلى المجتمع المستضيف، مع تزويد آلاف العائلات المحتاجة بشكل عاجل بمستلزمات إيوائية وغذائية تضمن لهم حياة كريمة».
وأضاف أنه خلال عام 2020م، عانت بلدان العالم اقتصاديًّا بسبب الوباء، لكن المملكة أظهرت تضامنها ودعمها الشعب اليمني، مؤكدًا أن المفوضية تلقَّت على مدى سنوات الدعم من المملكة وتزويد النازحين بالمساعدات الإنسانية.
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