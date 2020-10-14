تعميم هام من التعليم للطلاب غير النظاميين

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا هامًّا وعاجلًا إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية، والتعليم العام والتحفيظ وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والأهلية بشأن معالجة الطلاب من الفئات غير النظامية.

ويأتي التعميم إشارةً إلى تعميم نائب الوزير رقم ٢٠٨١٨ بشأن معالجة وضع الفئات الموجودة بالمملكة بطريق غير نظامي.

وأكدت أن المستندات الثبوتية التي تطلب من هذه الفئات عند رغبتهم في تسجيل أبنائهم وبناتهم في مدارس التعليم العام؛ هي :

* فئة البلوش والتركستان: يتطلب التسجيل إحضار إقامة سارية المفعول.

* فئة البرماويين: يتم قبولهم بموجب الإقامات التي يحملونها لو كانت منتهية، على أن يتم الانتهاء من وضعهم.

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* فئة القبائل النازحة: يتطلب التسجيل إحضار بطاقة سارية المفعول.

* فئة قبائل جازان ونجران والربع الخالي: يتطلب التسجيل إحضار الوثائق والمشاهد والتصاريح التي يحملونها مصدقةً من قبل إمارة المنطقة.

والإجراءات المتابعة هي:

1– تُسلَّم استمارة إلحاق لمن ليس لهم وثائق نظامية بالتعليم خاصة بالطالب، لولي الأمر بعد تعبئة الجزء الخاص ببيانات الطالب من قبل قائد/ة المدرسة وتوقع وتختم.

٢– يراجع ولي الأمر الجوازات بالاستمارة، وبعد استكمالها من الجوازات تحفظ بملف الطالب.