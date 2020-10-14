بالصور.. أمانة جدة تداهم 6 مستودعات مخالفة وتحجز 4 آلاف طن أعلاف

أسفرت حملة رقابية لأمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية المليساء الفرعية وإدارة الرقابة التجارية، وبمشاركة الجهات المعنية؛ عن إغلاق 6 مستودعات مخالفة جنوب المحافظة، وحجز كميات من الأعلاف الحيوانية تُقدَّر بنحو 4000 طن لحين إنهاء إجراءات المخالفات وتصحيح الوضع نظامًا.

وجرى إغلاق المستودعات لعدم وجود رخص مزاولة للنشاط، إضافة إلى عدم استخراج ترخيص من هيئة الغذاء والدواء لـ4 مستودعات أعلاف حيوانية، فيما أكدت أمانة جدة استمرار الجولات الميدانية على مدار الساعة للتأكد من نظامية الأنشطة التجارية كافة، والتزامها بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بجانب تخصيص جولات رقابية في نطاق جميع البلديات الفرعية لمتابعة التزام المراكز التجارية والأسواق والأنشطة الغذائية والصحية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

اقرأ أيضًا:

«أمانة جدة» تُزيل تعديات على أراض حكومية وبسطات مخالفة بنطاق الجنوب والصفا

أمانة جدة تضبط 722 سيارة نقل مخالفة خلال أغسطس