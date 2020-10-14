3 مقيمين يمنيين يقتحمون مطعمًا بالرياض وينهبون محتوياته.. والشرطة تضبطهم

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على 3 مقيمين اعتدوا عنوةً على أحد المطاعم، واستولوا على مبالغ مالية ومستندات، موضحةً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وصَرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوةً على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وأوضح الكريديس أنه ضُبط بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها

في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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