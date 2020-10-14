شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا في السطو على عدد من المنازل

في العقد الثالث من عمرهما

صَرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنين في العقد الثالث من عمرهما). وأوضح أنهما تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل، وسرقة ما تقدر قيمته بـ(136,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص خلال شروعهم بتحويل 3.2 مليون ريال مجهولة المصدر للخارج رطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيًّا قابلة للتزييف

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