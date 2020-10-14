«الشورى» يطالب «النقل» بإيجاد حلول عملية لمشكلة زيادة تكاليف صيانة الطرق

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، وزارة النقل بإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق، وتحسين جودة بنيتها التحتية، بجانب الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، ومن سقوط السيارات في المناطق الجبلية.

وحول التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1441هـ، قال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على وزارة النقل رفع تقارير عن سير التنفيذ في الاستراتيجية الوطنية للنقل، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3/1/1433هـ».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وطالب مجلس الشورى، وزارة النقل بوضع خطة لتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030، بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

وقال: «على وزارة النقل العمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقًا لتقارير التنافسية العالمي»، مطالبًا الوزارة بإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات.

وأضاف الشورى: «على وزارة النقل اتخاذ الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية».

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