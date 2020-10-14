صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام 3 أشخاص بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (3 مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع)، وضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على 3 يمنيين استولوا على مبالغ مالية ومستندات من مطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.