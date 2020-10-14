السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 209 جولات رقابية بالخفجي خلال الشهر الماضي



الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخفجي خلال الشهر الماضي، 209 جولات رقابية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، وضمن تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات شملت 1255 محلاً، أسفرت عن تسجيل 148 إنذاراً ، وإغلاق 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وإتلاف أكثر من 527 كيلوجراما المواد الغذائية، وتم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وتمثلت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

// انتهى //

16:53ت م

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الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخفجي خلال الشهر الماضي، 209 جولات رقابية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، وضمن تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات شملت 1255 محلاً، أسفرت عن تسجيل 148 إنذاراً ، وإغلاق 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وإتلاف أكثر من 527 كيلوجراما المواد الغذائية، وتم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وتمثلت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.// انتهى //16:53ت م0165

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