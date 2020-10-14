

أبها 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

صادرت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة الرقابة الصحية أمس 1123 لترًا من عصارة الجلوكوز المسماة بـ"خلطة التمر، والتي تستخدم بديلاً للعسل الطبيعي في بعض المطاعم.

وأبان مدير الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن هذه المادة تضاف مع بعض المأكولات التي تُقدّم للمستهلك على أساس أنها عسل من باب الغش التجاري، وهي في الأصل عبارة عن عصارة الجلوكوز التي قد تُسبب مشاكل صحية للمستهلك خصوصاً لمرضى السكري.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع عددٍ من الجهات من بينها هيئة الغذاء والدواء، وفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير لتتبع مصادر هذه المنتجات، مبينًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق تلك المطاعم المخالفة ، مؤكدا أن الحملات الرقابية على المطاعم والمعامل والمستودعات وكافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ستتواصل يوميا لضمان سلامة أسواق ومطاعم المنطقة وكل ما يُعرض فيه.

// انتهى //

16:52ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تصادر ١١٢٣ لترًا من عصارة الجلوكوز التي تُستخدم بديلاً للعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.