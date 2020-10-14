السعودية اليوم / تأهل ثلاثة مشروعات لطلاب كلية الهندسة بجامعة حائل في المسابقة الدولية ‏ASQ



حائل 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

تأهلت ثلاثة مشروعات مقدمة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل إلى ‏المرحلة النهائية في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة لمشروعات ‏الطلاب لعام 2020 (‏ASQ-EMEA Students Competition 2020‎‏) ‏التي تضم متنافسين من طلاب مراحل البكالوريوس والدراسات العليا من ‏دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ‏

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور عبد العزيز بن ‏سالم ‏الغامدي أن المشروعات المتأهلة هي مشروع ‏" تطبيق القياسات الدقيقة في الشركة

وبيّن الدكتور الغامدي أن هذا التأهل للأدوار النهائية جاء بعد مشاركة فِرق كلية ‏الهندسة في ‏المسابقة الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط التي تمت ‏من خلال تقديم ‏عروض فيديو قدم فيها الطلاب مشروعاتهم وتم تحكيمها ‏دوليا من قبل خبراء ‏الجمعية الأمريكية للجودة على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى ‏أن المسابقة ستُختتم ويُعلن ‏عن المشروعات النهائية الفائزة يوم غد ‏الخميس 15 أكتوبر 2020م عبر ‏القنوات الإلكترونية، حيث يعرض ‏أعضاء كل فريق مشروعهم أمام لجنة ‏التحكيم الدولية والإجابة عن أسئلة ‏الخبراء. ‏

‏// انتهـى // ‏

16:49ت م

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حائل 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستأهلت ثلاثة مشروعات مقدمة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل إلى ‏المرحلة النهائية في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة لمشروعات ‏الطلاب لعام 2020 (‏ASQ-EMEA Students Competition 2020‎‏) ‏التي تضم متنافسين من طلاب مراحل البكالوريوس والدراسات العليا من ‏دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ‏وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور عبد العزيز بن ‏سالم ‏الغامدي أن المشروعات المتأهلة هي مشروع ‏" تطبيق القياسات الدقيقة في الشركة السعودية ‏للكهرباء" ‏لطلاب كلية الهندسة بجامعة حائل وهم: الطالب عبدالرحمن فهد ‏الزامل، ومشروع "استخدام تطبيقات الجوال الذكية لتحسين العمليات ‏في ‏مؤسسات التدريب التقني في المملكة"‏ للطالب سعود الصايل الشمري‏, والمشروع الثالث عن "تصميم وتنفيذ وتشغيل النادي الطلابي ‏للإبداع والابتكار " الذي تقدم به فريق طلاب مرحلة البكالوريوس في ‏الكلية وهم أحمد بهاء الدين عيشوني وضرغام الياسري (من قسم الهندسة ‏الصناعية) ومحمد أيوب عيشوني ونايف الشمري (من قسم الهندسة ‏الميكانيكية).‏وبيّن الدكتور الغامدي أن هذا التأهل للأدوار النهائية جاء بعد مشاركة فِرق كلية ‏الهندسة في ‏المسابقة الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط التي تمت ‏من خلال تقديم ‏عروض فيديو قدم فيها الطلاب مشروعاتهم وتم تحكيمها ‏دوليا من قبل خبراء ‏الجمعية الأمريكية للجودة على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى ‏أن المسابقة ستُختتم ويُعلن ‏عن المشروعات النهائية الفائزة يوم غد ‏الخميس 15 أكتوبر 2020م عبر ‏القنوات الإلكترونية، حيث يعرض ‏أعضاء كل فريق مشروعهم أمام لجنة ‏التحكيم الدولية والإجابة عن أسئلة ‏الخبراء. ‏‏// انتهـى // ‏16:49ت م0163

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