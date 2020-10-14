السعودية اليوم / عقد الاجتماع السادس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون/التنمية بدول مجلس التعاون



الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

عقد وزراء الشؤون التنمية بدول مجلس التعاون اجتماعهم السادس اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي وزير تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة وزراءالشؤون/التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون حصة بنت عيسى بوحميد ، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وفي بداية الاجتماع قدّم الوزراء خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله -،مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدّمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وناقش الوزراء في هذا الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى الموقر المتعلقة بالشأن الاجتماعي التي تتضمن النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس، والنظام العام الاسترشادي للعمل التطوعي بدول المجلس، إضافة إلى إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية .

كما ناقش المجتمعون رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة

// انتهى //

16:45ت م

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الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسعقد وزراء الشؤون التنمية بدول مجلس التعاون اجتماعهم السادس اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي وزير تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة وزراءالشؤون/التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون حصة بنت عيسى بوحميد ، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .وفي بداية الاجتماع قدّم الوزراء خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله -،مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدّمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.وناقش الوزراء في هذا الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى الموقر المتعلقة بالشأن الاجتماعي التي تتضمن النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس، والنظام العام الاسترشادي للعمل التطوعي بدول المجلس، إضافة إلى إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية .كما ناقش المجتمعون رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا ، واطلعوا على تقرير الأمانة العامة لجهود الدول الأعضاء في العمل التطوعي خلال جائحة كورونا ، وعلى الإجراءات التي تمت بشأن تنظيم المهرجان المسرحي الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية مشكورة خلال عام 2021م، كما اطلعوا على الضوابط والشروط الخاصة بجائزة تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون.// انتهى //16:45ت م0161

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