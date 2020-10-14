السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية والتأهيل الشامل يبحثان أوجه التعاون بينهما



المدينة المنورة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

بحثت الجامعة الإسلامية ومركز التأهيل الشامل بمنطقة المدينة المنورة أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لعدد من الجهات.

وأوضح عميد عمادة الجودة بالجامعة الدكتور صالح العواجي أن زيارة "وفد التأهيل" للجامعة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الأمير الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة بأهمية التعاون مع جميع القطاعات في مجال خدمة المجتمع ، وتقديم الخبرات الأكاديمية والبحثية التي تسهم في تطوير هذه القطاعات ، والإسهام في مجال نظم الجودة بها .

وبين العواجي أنه جرى خلال الزيارة اطلاع وفد التأهيل الشامل على تجارب وممارسات الجامعة المتقدمة في مجال الجودة وخاصة في مجال الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عرض فيلم يتعلق بحصول الجامعة على جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز في مجال توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحكي ما تقوم به الجامعة في مساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إنهاء إجراءات معاملاتهم داخل كل جهة من الجهات التعليمية والعمادات المساندة، وطبع بعض المذكرات الدراسية للمكفوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة برايل، وعمل لقاءات دورية مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للاطلاع على احتياجاتهم والاستماع إلى استفساراتهم، ومدى إمكانية تقديم الخدمة لهم حسب الأنظمة والإمكانات المتاحة.

// انتهى //

16:42ت م

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