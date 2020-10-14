السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة



تبوك 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية في مكتبه اليوم , اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستعرض سموه خلال الاجتماع التقارير الواردة من الدفاع المدني وأمانة المنطقة وكذلك تقارير اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار.

كما اطلع سموه على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار, ووجّه سمو أمير المنطقة بمضاعفة الجهود, وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, فيما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام الاجتماع دعا أمير منطقة تبوك المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

// انتهى//

16:40ت م

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