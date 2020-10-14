السعودية اليوم / طبية مكة تطلق خدمة " اسالني " لتحسين وتجويد تجربة المريض



مكة المكرمة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة , خدمة " اسألني " التي تُعنى بتسهيل وتجويد تجربة المرضى في تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين وتجويد خدماتها للمستفيدين من المرضى وذويهم .

وأوضح نائب المدير العام للمدينة الطبية الدكتور فواز تركستاني أن المدينة الطبية تسعى من خلال ما تقدمه من خدمات للوصول إلى تطبيق أعلى معايير الجودة للمستفيدين من خدماتها، وأن تكون تجربة المرضى وذويهم مميزة وميسرة وتحقق الرضى، ومن هذا المنطلق عمل كلٌّ من مركز تجربة المريض بالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية بإطلاق خدمة" اسالني " التي تهدف إلى التسهيل على المراجعين ومساعدتهم في إنجاز أعمالهم والحصول على الخدمات الطبية خلال وقت قصير عبر الاتصال والوجود الميداني ضمن فريق مخصص من المتطوعين والمتطوعات المؤهلين تحت إشراف مركز تجربة المريض، خاصةً أن المدينة تضم الكثير من المراكز الطبية إضافة إلى الأقسام المتخصصة بالتماشي مع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد

وأضاف أن الخدمة تعمل أيضاً على تيسير التواصل بين المرضى المنومين وذويهم خلال أوقات محددة خاصة ضمن الإجراءات الحالية الوقائية لفيروس كورونا، التي تقتضي منع المرافقين والزيارات ليتم طمأنتهم والاجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن العمل مستمر لتقديم أفضل الخدمات وأجودها على جميع المستويات ومختلف الخدمات لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي دائمًا ما تحرص وتؤكد على أن المريض أولاً.

يذكر أن المدينة فعّلت خدمة العيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى في ذات أوقات عياداتهم عبر الاتصال، وكذلك خدمة إيصال الأدوية للمرضى الذين لديهم أومر إعادة صرف إلى منازلهم مجانًا داخل وخارج منطقة مكة منذ بدء الجائحة لتعزيز جودة وتميز الخدمات المقدمة للمرضى.

// انتهى //

16:17ت م

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مكة المكرمة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة , خدمة " اسألني " التي تُعنى بتسهيل وتجويد تجربة المرضى في تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين وتجويد خدماتها للمستفيدين من المرضى وذويهم .وأوضح نائب المدير العام للمدينة الطبية الدكتور فواز تركستاني أن المدينة الطبية تسعى من خلال ما تقدمه من خدمات للوصول إلى تطبيق أعلى معايير الجودة للمستفيدين من خدماتها، وأن تكون تجربة المرضى وذويهم مميزة وميسرة وتحقق الرضى، ومن هذا المنطلق عمل كلٌّ من مركز تجربة المريض بالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية بإطلاق خدمة" اسالني " التي تهدف إلى التسهيل على المراجعين ومساعدتهم في إنجاز أعمالهم والحصول على الخدمات الطبية خلال وقت قصير عبر الاتصال والوجود الميداني ضمن فريق مخصص من المتطوعين والمتطوعات المؤهلين تحت إشراف مركز تجربة المريض، خاصةً أن المدينة تضم الكثير من المراكز الطبية إضافة إلى الأقسام المتخصصة بالتماشي مع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد.وأضاف أن الخدمة تعمل أيضاً على تيسير التواصل بين المرضى المنومين وذويهم خلال أوقات محددة خاصة ضمن الإجراءات الحالية الوقائية لفيروس كورونا، التي تقتضي منع المرافقين والزيارات ليتم طمأنتهم والاجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن العمل مستمر لتقديم أفضل الخدمات وأجودها على جميع المستويات ومختلف الخدمات لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي دائمًا ما تحرص وتؤكد على أن المريض أولاً.يذكر أن المدينة فعّلت خدمة العيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى في ذات أوقات عياداتهم عبر الاتصال، وكذلك خدمة إيصال الأدوية للمرضى الذين لديهم أومر إعادة صرف إلى منازلهم مجانًا داخل وخارج منطقة مكة منذ بدء الجائحة لتعزيز جودة وتميز الخدمات المقدمة للمرضى.// انتهى //16:17ت م0154

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