السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان تنظم المنتدى البحثي الدولي عن بعد لمناقشة أبحاث اللغويات التطبيقية



الرياض27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

تنظم جامعة الأمير سلطان ممثلة في معمل أبحاث اللغويات التطبيقية بكلية العلوم الإنسانية المنتدى البحثي الدولي عن بعد المعني بأبحاث اللغويات التطبيقية وذلك في السابع من نوفمبر المقبل بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين في مجال اللغويات التطبيقية.

و يتضمن المنتدى عددًا من ورش العمل يقدمها المركز الثقافي البريطاني والمركز الوطني للتقويم بهيئة تقويم التعليم والتدريب ، ومبادرة تراجم للترجمة، ومؤسسة معلمي اللغات بالمملكة، وزكا للذكاء الاصطناعي علاوة على تقديم عدد من الأبحاث المتميزة التي عكف على تحكيمها لجنة تحكيم دولية تضم 37 أستاذاً جامعياً من أنحاء العالم.

وتنقسم الأبحاث التي قُبلت إلى 32 ورقة بحثية و12 ملصقا بحثيا شارك فيها باحثون من دول مختلفة حول العالم، منها دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية وبأمريكا الشمالية.

ويطرح المنتدى موضوعات بحثية مهمة في مجال اللغويات التطبيقية منها تعليم اللغات الأجنبية واكتساب اللغة الثانية والسياسات اللغوية واستخدام التقنية في تدريس اللغات واللغويات الحاسوبية وتحليل الخطاب وعلم النفس اللغوي وعلم النفس الاجتماعي وثنائية اللغة ودراسات الترجمة التحريرية والشفهية واللغة الإنجليزية المتخصصة.

وأوضحت عميدة كلية العلوم الإنسانية بجامعة الأمير سلطان ورئيسة المنتدى الدكتورة هند العتيبي أن المنتدى يمثل منصة مهمة للتعرف على الاتجاهات البحثية المعاصرة في مجال اللغويات التطبيقية وبوابة لخلق فرص التعاون البحثي اقليمياً وعالمياً.

وأشارت إلى أن الحضور متاح للمهتمين مجانا وسيبث مباشرة على شبكة الإنترنت مساهمة من جامعة الأمير سلطان في نشر الوعي المجتمعي بأهمية أبحاث اللغويات التطبيقية في حياتنا وفي تطور المجتمع.

ومن جهتها أكدت مديرة معمل أبحاث اللغويات التطبيقية والرئيس المشارك للمنتدى الدكتورة دينا الدخس أن المنتدى يمثل اسهاما من المعمل في دعم أبحاث اللغويات التطبيقية وأكدت ترحيبها بالتعاون مع جميع الباحثين المهتمين بهذا المجال من داخل وخارج المملكة تماشيا مع التطور البحثي.

وللتعرف على برنامج المنتدى الدولي الأول لأبحاث اللغويات التطبيقية وتفاصيله يمكن زيارة موقع المنتدى على شبكة الإنترنت https://info.psu.edu.sa/ALR2020/index.html ومتابعة حساب المعمل على تويتر ALLAB_PSU.

// انتهى //

16:14ت م

0151





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان تنظم المنتدى البحثي الدولي عن بعد لمناقشة أبحاث اللغويات التطبيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.