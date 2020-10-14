شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد للمبعوث الأممي موقف مجلي التعاون الثابت من الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر2020م، سعادة مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، لبحث آخر التطورات التي تشهدها اليمن.

وأكد الأمين العام في الاجتماع على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، ودعم اتفاق الرياض وآلية تسريع الاتفاق.

وعبر الأمين العام عن ترحيبه بالخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ، كما رحب باتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن الذي رعته الأمم المتحدة للإفراج عن 1081 معتقل وسجين طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الوقع بين الطرفين، كما عبر عن تقديره لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث.

واستعرض الأمين العام جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كافة المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، وأعرب مارتن غريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.