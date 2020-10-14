شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم الحوادث» : الميليشيا تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ، أن الفريق مستقل وحيادي ، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية.

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