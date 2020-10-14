شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتورطين في الهجوم على مطعم بالرياض وسرقته والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبص على الأشخاص المتورطين في سرقة مبالغ مالية ومستندات من خزينة أحد المطاعم بالمنطقة بعد الهجوم علية بالقوة .

ووصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع)، وضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.