شكرا لقرائتكم خبر عن وزر الخارجية: النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
- سنناقش خلال الحوار الاستراتيجي مع أمريكا إيجاد حل سياسي في اليمن
- المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع أمريكا، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي
قال وزيرالخارجية الأمير فيصل بن فرحان : النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، والحوثيون يمثلون خطرا على إيصال المساعدات إلى اليمن، وسنناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.
واضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر المشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن لإعلان انطلاق الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي ، أن المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتبحث زيادة التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن الحوار الإستراتيجي سوف يركز على التزام البلدين بتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت إن الوزيرمايك بومبيو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في العاصمة الامريكية واشنطن اليوم الأربعاء، لإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وسيركز الحوار- وفق البيان- على الالتزامات المشتركة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، والتنمية الاقتصادية، والتواصل بين الشعبين، الملفات الأخرى التي عززت العلاقات الثنائية بين الدولتين.
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