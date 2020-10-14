السعودية | السعودية: 501 إصابة جديدة بكورونا و481 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية: 501 إصابة جديدة بكورونا و481 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة و481 حالة تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 326,820 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5108.

وارتفع مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 340590 حالة، منها 8,662 حالة نشطة، بينها 830 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ7 ملايين و161 ألف فحص، حيث تم إجراء 51,849 فحصا في الـ24 ساعة الماضية.