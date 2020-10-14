السعودية | الصناعات العسكرية السعودية تدشن أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً

شكرا لقرائتكم الصناعات العسكرية السعودية تدشن أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أحمد العوهلي، تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا، اليوم الأربعاء.

وقال العوهلي في تغريدة عبر "تويتر"، إن هذا الإنجاز جاء بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، والتي قام بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية وبمشاركة شركة CMN الفرنسية.

وأكد ‏محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن هذه المنظومة من الزوارق السريعة ستساهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لقواتنا البحرية السعودية، كما ستعزز من قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لوطننا الغالي.

وشدد على أن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا يأتي تأكيدًا على عزم السعودية المضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.