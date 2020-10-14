، "الكرملين": محادثات قيادتي الرياض وموسكو حققت الاستقرار النفطي ،

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أشاد "الكرملين" بالتعاون النفطي بين الرياض وموسكو، وأكد أن المحادثات بين قيادتي السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط؛ قد أثبتت فعاليتها، مشيراً إلى أن المسألة تظل من بين قضايا الساعة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء: فعالية التفاعل بين السعودية وروسيا على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ثبتت مراراً وتكراراً، وبالطبع فإن الوضع في أسواق النفط مدرج تقليدياً على أجندة المحادثات بين قيادات البلدين.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد جاء تصريح "بيسكوف" تعليقاً على عبارة "تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في أسواق الطاقة العالمية"، التي أدلى بها الكرملين عقب محادثة هاتفية جرت أمس بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحث ولي العهد والرئيس الروسي، خلال الاتصال الهاتفي، قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجموعة "أوبك+"، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل المشترك.
"الكرملين": محادثات قيادتي الرياض وموسكو حققت الاستقرار النفطيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14
أشاد "الكرملين" بالتعاون النفطي بين الرياض وموسكو، وأكد أن المحادثات بين قيادتي السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط؛ قد أثبتت فعاليتها، مشيراً إلى أن المسألة تظل من بين قضايا الساعة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء: فعالية التفاعل بين السعودية وروسيا على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ثبتت مراراً وتكراراً، وبالطبع فإن الوضع في أسواق النفط مدرج تقليدياً على أجندة المحادثات بين قيادات البلدين.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد جاء تصريح "بيسكوف" تعليقاً على عبارة "تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في أسواق الطاقة العالمية"، التي أدلى بها الكرملين عقب محادثة هاتفية جرت أمس بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحث ولي العهد والرئيس الروسي، خلال الاتصال الهاتفي، قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجموعة "أوبك+"، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل المشترك.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
03:44 PM
تعليقاً على محادثة هاتفية جرت أمس بين ولي العهد والرئيس الروسي
أشاد "الكرملين" بالتعاون النفطي بين الرياض وموسكو، وأكد أن المحادثات بين قيادتي السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط؛ قد أثبتت فعاليتها، مشيراً إلى أن المسألة تظل من بين قضايا الساعة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء: فعالية التفاعل بين السعودية وروسيا على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ثبتت مراراً وتكراراً، وبالطبع فإن الوضع في أسواق النفط مدرج تقليدياً على أجندة المحادثات بين قيادات البلدين.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد جاء تصريح "بيسكوف" تعليقاً على عبارة "تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في أسواق الطاقة العالمية"، التي أدلى بها الكرملين عقب محادثة هاتفية جرت أمس بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحث ولي العهد والرئيس الروسي، خلال الاتصال الهاتفي، قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجموعة "أوبك+"، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل المشترك.
، "الكرملين": محادثات قيادتي الرياض وموسكو حققت الاستقرار النفطي ،
المصدر : الخليج 365
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