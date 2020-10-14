محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن تهديدات إيران وروسيا والصين تسجّل تزايداً أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا. وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.فيروس كورونا الجديد 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 03:25 PM Advertisements أكدت أن تهديدات إيران وروسيا والصين تسجّل تزايداً المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا. وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً. الكلمات المفتاحية ، المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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