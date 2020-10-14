شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا»: دعم سخي من المملكة للاجئين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

ثمن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " فيليب لازاريني، الدعم السخي الذي تلقته المفوضية من قِبل المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أجل استمرار الدعم للاجئين الفلسطينيين في مختلف بلدان العالم، وذلك عبر رسالة وجّهها إلى المركز. قّدم خلالها لازاريني الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على الدعم والدور الحيوي الذي كان له الأثر الكبير تجاه اللاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين.

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