فيديو سناب الداخلية.. ضبط مصنعين للخمور بالرياض بهما 173 برميلًا

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر سناب الداخلية مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية ضبط مصنعَين للخمور في العاصمة الرياض والقبض على أحد من المتورطين في الجريمة.

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وبحسب سناب الداخلية تم ضبط المصنع الأول قرب مجرى الوادي في حي المصانع، والثاني في حي طويق، واتضح احتواء المصنعين على 173 برميلًا و218 قارورة مملوءة بالخمر المصنع محليًا.

ويدير أحد المصنعين وافد إثيوبي تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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