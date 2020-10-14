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2020-10-14 أمير نجران يعزي في وفاة مساعد مدير إدارة المجاهدين متابعات الخليج 365 - واس قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد , أمير نجران اليوم , العزاء والمواساة لأسرة آل منيف في وفاة مساعد مدير إدارة المجاهدين بمنطقة نجران منيف بن أحسن بن سالم آل منيف , الذي انتقل إلى رحمة -الله تعالى- بعد معاناة مع المرض.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لآل منيف في مقرهم بحي رجلا , سائلا سموه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

فيما عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته لهم .

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