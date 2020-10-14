برنت يرتفع بنسبة 0.26%

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - واس

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 11 سنتاً ، ما نسبته 0.26 % ، ليصل إلى 42.56 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.27 % ، ليثبت عند 40.31 دولار أمريكي.

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