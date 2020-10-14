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شكرا لقرائتكم برنت يرتفع بنسبة 0.26% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برنت يرتفع بنسبة 0.26%
متابعات الخليج 365 - واس
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 11 سنتاً ، ما نسبته 0.26 % ، ليصل إلى 42.56 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.27 % ، ليثبت عند 40.31 دولار أمريكي.
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