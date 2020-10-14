المراعي تحصل على جائزة أفضل صكوك جديدة لعام 2020

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حازت شركة المراعي جائزة أفضل صكوك جديدة لعام 2020 عن صفقات 2019، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم لتوزيع جوائز الأصول الآسيوية للتمويل الإسلامي.

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وتمثل جوائز التمويل الإسلامي السنوية واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في المجال للأعمال المصرفية، والتمويل، والخزانة، وأسواق رأس المال. وتتبنى هذه الجوائز نهجًا صارمًا في اختيار أفضل المؤسسات والمعاملات الإسلامية في مختلف البلدان.

كان إصدار المراعي من الصكوك الدولية في فبراير 2019؛ هو الأول بالدولار الأمريكي لشركة أغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحقق أعلى طلبات شراء لشركة سعودية تجاوزت 10 أضعاف قيمة الإصدار البالغة 500 مليون دولار أمريكي، وحصد هذا الإصدار جائزة (جيفا) لأفضل برنامج صكوك دولية.

تعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصدّر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل هو الأكبر في الشرق الأوسط.



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