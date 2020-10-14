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القبض على مواطنين سرقا عدداً من منازل الرياض
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهما
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطنين في العقد الثالث من عمرهما)، تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ (136,000) ريال. وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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