شكرا لقرائتكم أمانة الطائف تدعو الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال بياناتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-14 أمانة الطائف تدعو الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال بياناتهم لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements دعت أمانة الطائف أكثر من 400 مواطن ومواطنة من الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف هنا. وأهاب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بكافة المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى سرعة استكمال بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل سرعة مراجعة الأمانة “إدارة الأراضي والممتلكات – المنح”، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية .

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