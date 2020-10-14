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الأرصاد: لا مؤشرات على ظواهر جوية حادة في السعودية
يمكن الاطلاع على تقاريرها لمعرفة مستجدات الطقس
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنه وفقًا للتوقعات، لا مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.
وأضافت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: وفقًا للتوقعات، لا يوجد –بمشيئة الله– أي مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة. وما يُتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيق، ونحذر من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.
توقعات الأرصاد لطقس اليوم:
وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية)، فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
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