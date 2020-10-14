"الشورى" يوجه الخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما طالب بسرعة التنسيق مع شركة سار ، لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى الشركة. ووجه " الشورى " " الخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء ، وخفض رسوم تعليم القيادة للنساء أو دمج التعليم في المدارس بحيث لا يكون هناك ضغط على مدرسة تعليمية .

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