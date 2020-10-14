شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نساء يصنعن بيوت الشعر يدوياً في عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصت مجموعة من النساء في عرعر على صناعة بيوت الشعر يدوياً، لافتين إلى أنهم ورثن هذه الصناعة عن أمهاتهن.

وذكرت إحدى العاملات في هذه الصناعة، خلال لقاء بقناة العربية، أنها تعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات.

ولفتت إلى أنها تعلمت هذه الصناعة من والدتها وجدتها، فيما ذكرت سيدة أخرى أنها حرصت على تعليم بناتها هذه الصناعة أيضا.