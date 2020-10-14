شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لقطات نادرة لزيارة الملك سلمان لبلدة البير قبل 50 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت بلدة البير بإقليم المحمل في محافظة ثادق قبل 50 عاما زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت الزيارة عام 1392هـ، وكان الملك حينها أميراً لمنطقة الرياض، واستقبله أهل البلدة بالترحاب.
الجدير بالذكر أن أهالي البير اجتمعوا حينها في منزل رجل الأعمال المعروف عبدالعزيز النصار من أجل التجهيز لاستقبال الملك سلمان.
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