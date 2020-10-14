شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: سيتم تجربة لقاح كورونا على 5000 شخص بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور وائل باجهموم استشاري الأمراض المعدية أنه سيتم تجربة لقاح كورونا على حوالي 5 آلاف شخص من المملكة بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء .
وأكد أنه يجب التأكد من عدم وجود مشاكل صحية يسببها اللقاح ، وطول مدة فاعليته ، وأن يكون مفيد للحالات الخاصة ككبار السن ومن يعانون أمراض مزمنة .
وقال أن أغلب شركات العالم تتبع نوع من البرتوكول المشدد لضمان سلامة النتائج ، وبعد مراحل علمية كثيرة ، وفقاً للإخبارية .
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