شكرا لمتابعة خبر عن رئيس "المياه الوطنية": 50 % من عملاء سكني فواتيرهم أقل من 50 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن سعر الماء الجديد ساهم في خفض إهدار المياه وترشيد الإستهلاك ومساعدة العميل على جودة خزاناته .

وقال " الموكلي " في برنامج " بودكاسط سقراط " أن إصلاح الشركة للتسريبات وفر 150 ألف متر مكعب مياه كانت مهدرة .

وحول سعر استهلاك وسعر الفواتير ، قال " الموكلي" أن 50 % من عملاء سكني يستهلكون بأقل من 50 ريال ، بينما يدفع أقل من 5 % فواتير أكثر من 1000 ريال ، والباقي أقل من 500 ريال .

يُشار إلى شركة المياه الوطنية قامت بتعديل الأسعار إذ بلغ سعر الـ 100 متر مكعب مياه 547 ريال مقارنةً بـ 12.5 ريال في 2015 ، ما ساعد على ترشيد الإستهلاك وتحسين الخدمات .