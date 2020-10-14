شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تأسيس أول متحف للشاي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتضنت محافظة الخبر أول متحف للشاي في المملكة أسسه مواطن يدعى "وايل" بهدف تعريف الجيل الجديد بأنواع الشاي وأدواته.

وذكر صاحب المتحف، خلال لقاء بقناة العربية، أن الشاي مشروب عالمي، وأنه أسس المتحف كنوع من التبادل الثقافي بين الآخرين.

يذكر أن المتحف يحتوي على قطع نادرة وأنواع مختلفة من الشاي بجانب إبريق يتعدى سعره 10000 ريال.