شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوجه بإجراءات للحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الأربعاء وزارة النقل وضع خطة لتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 ، بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
ووجه " الشورى " خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة اليوم بإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات ، وعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق ، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.
كما طالب " الشورى " بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق ، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي.
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