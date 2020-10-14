شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوجه بإجراءات للحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الأربعاء وزارة النقل وضع خطة لتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 ، بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ووجه " الشورى " خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة اليوم بإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات ، وعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق ، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.

كما طالب " الشورى " بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق ، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي.