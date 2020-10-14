شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف علامات ومزايا تدل على حلول الوسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء يعض علامات موسم الوسم الحالي .
وقال " الزعاق " في فيديو له أن موسم الوسم يُعرف ببرودة الظل في الضحى والعصر ما يدل على تمكن دخول الوسم .
كما أكد أن هذه الفترة صالحة لبذر وزراعة المحاصيل الشتوية وغرس جميع الأشجار وأن أفضل أوقات السنة في الطقس والزراعة هي ضحى الوسم .
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