شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف علامات ومزايا تدل على حلول الوسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء يعض علامات موسم الوسم الحالي .

وقال " الزعاق " في فيديو له أن موسم الوسم يُعرف ببرودة الظل في الضحى والعصر ما يدل على تمكن دخول الوسم .

كما أكد أن هذه الفترة صالحة لبذر وزراعة المحاصيل الشتوية وغرس جميع الأشجار وأن أفضل أوقات السنة في الطقس والزراعة هي ضحى الوسم .

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