شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة السجن والغرامة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة و قائدي الدراجات النارية بلا رخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن عقوبات غير صحيحة لمخالفات مرورية تتعلق بإستخدام الجوال والدرجات الهوائية ما أثار حالة من الجدل .
وبالبحث تبين لـ " صدى " أن مخالفة استخدام الجوال أو أي جهاز بيد السائق يستوجب عقوبة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال ، ولا تتعلق العقوبة بالسجن نهائياً كما روج لها البعض بالسجن 24 ساعة ، مستنداً على أخبار تم التلاعب بها .
أما المخالفة الثانية التي يروج لها البعض حول الغرامة 200 ريال لمن لا يحمل رخصة قيادة ، فتبين أيضاً عدم صحتها .
وتأكدت " صدى " أن خبر الغرامة ٢٠٠ ريال لمن لا يحمل رخصة قيادة دراجة هوائية غير صحيح ، وحقيقة المخالفة هي ضبط 17 دراجة هوائية لسيرها وسط الطريق العام ما يعيق حركة المرور .
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