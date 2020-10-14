شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوجه بكشف حساب لخدمات الجهات الحكومية الإضافية بعد رفع الرسوم عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الأربعاء مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.
كما طالب " الشورى " مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمت الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
ووجه " الشورى " بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق.
جاء ذلك في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ .
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