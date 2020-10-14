شكرا لمتابعة خبر عن الإيقاف عن مزاولة المهنة لـ "محاسبَين قانونيَين" بسبب مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت وزارة التجارة معاقبة محاسبيًن قانونيين لمخالفتهما أحكام نظام المحاسبين القانونيين بعد التحقيق و ثبوت المخالفة .
وأوضحت "التجارة " أن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيي قررت معاقبة المحاسب القانوني الأول " مواطن " ، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 21 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 8 / اكتوبر / 2020 م .
كما تقرر معاقبة المحاسب القانوني الثاني " مواطن " بالإيقاف عن مزالة المهنة لمدة شهرين اعتباراً من 19 / 2 / 1442 هـ الموافق 6 / اكتوبر / 2020 م .
وأشارت أن المخالفين لم يلتزما بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولتهما لمهنة المحاسبة والمراجعة .
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