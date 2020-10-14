"الشورى" يطالب الزكاة والدخل بتحصيل الضرائب من مشاهير مواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي ، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم.
كما طالب بدراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك، ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة .
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